Плахонин Терентий Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлахонин Терентий Николаев

Плахонин Терентий Николаев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Плахонин Терентий Николаев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Богодуховский уезд, Тарасовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.