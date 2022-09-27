Кузнецов Афан. Осип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Афан. Осип.

Кузнецов Афан. Осип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузнецов Афан. Осип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Медынский уезд, Барсуковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.