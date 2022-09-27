Петров Наум Дороф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Наум Дороф.

Петров Наум Дороф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Петров Наум Дороф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Велижский уезд, Чепельской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.