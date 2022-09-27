Бутырин Андрей Прок. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБутырин Андрей Прок.

Бутырин Андрей Прок.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бутырин Андрей Прок.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Вятский уезд, Березинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.