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Андронов Иван

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Андронов Иван
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Елецкий уезд, Соловьевск. д. Бутырки.

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