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Вартанов Авакянц Авак Арутюк Степанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вартанов Авакянц Авак Арутюк Степанович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Елизаветпольская губерния, Казахский уезд, Карадашское общество

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