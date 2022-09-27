Ярошенко Никита Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрошенко Никита Емельянов

Ярошенко Никита Емельянов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ярошенко Никита Емельянов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Ниж. Паргай

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.