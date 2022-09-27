Соколов Григ. Ефим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Григ. Ефим.

Соколов Григ. Ефим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Соколов Григ. Ефим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Мариинской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.