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Корниенко Никит. Ефим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Корниенко Никит. Ефим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Таловской

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