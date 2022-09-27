Чернов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернов Василий Иванович

Чернов Василий Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чернов Василий Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Вяземский уезд, Бол. Знаменка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.