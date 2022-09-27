Кунгуров Игнат. Спир. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКунгуров Игнат. Спир.

Кунгуров Игнат. Спир.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кунгуров Игнат. Спир.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Александровской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.