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Иванов Михаил Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иванов Михаил Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Ядринский уезд, Тораевская, д. Оргельки

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