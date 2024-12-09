Авдеев Кирилл Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдеев Кирилл Григ.

Авдеев Кирилл Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Авдеев Кирилл Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Новохопёрский уезд, Ярковской с. Рашон

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.