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Карташов Еф. Осип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Карташов Еф. Осип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Читаевск., д. Черепан.

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