Сидоров Ив. Кузьм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоров Ив. Кузьм.

Сидоров Ив. Кузьм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сидоров Ив. Кузьм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Новосильский уезд, Сетушинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.