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Васильев Павел Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Васильев Павел Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Пошехонский уезд, Панфиловской, д. Пустоты

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