Грибенюк Никита Захар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрибенюк Никита Захар.

Грибенюк Никита Захар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Грибенюк Никита Захар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Осокоховка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.