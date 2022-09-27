Санталов Анд. Павл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСанталов Анд. Павл.

Санталов Анд. Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Санталов Анд. Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Малышенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.