Мельников Егор Федос. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельников Егор Федос.

Мельников Егор Федос.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мельников Егор Федос.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, ст. Богданов.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.