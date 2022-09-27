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Унаньянс Оганс Барш.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Унаньянс Оганс Барш.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Эриванская губерния, Александропольский уезд, Джаджурск общ. с. Ожиг.

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