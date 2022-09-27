Компаниец Пантелей Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомпаниец Пантелей Максимов

Компаниец Пантелей Максимов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Компаниец Пантелей Максимов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд, Успенки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.