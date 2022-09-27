Резаев Яков Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРезаев Яков Борисович

Резаев Яков Борисович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Резаев Яков Борисович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд, Наскафтымская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.