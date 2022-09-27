Чужинов Иван Семен. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧужинов Иван Семен.

Чужинов Иван Семен.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чужинов Иван Семен.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Всесвятской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.