Воробьев Александр Павл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьев Александр Павл.

Воробьев Александр Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Воробьев Александр Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Погроминской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.