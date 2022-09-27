Богомолов Иван Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогомолов Иван Ив.

Богомолов Иван Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Богомолов Иван Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Череповецкий уезд, Шухобатской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.