Михайлов Мих. Влад. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Мих. Влад.

Михайлов Мих. Влад.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Михайлов Мих. Влад.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Галичский уезд, Галичский, Вознесенская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.