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Канто Иван Еремеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Канто Иван Еремеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Преображенской

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