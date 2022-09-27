Битенский Абр. Мовш. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБитенский Абр. Мовш.

Битенский Абр. Мовш.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Битенский Абр. Мовш.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Новогрудский уезд, м. Новомыш.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.