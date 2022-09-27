Шулятников Иллар. Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШулятников Иллар. Тимофеев

Шулятников Иллар. Тимофеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шулятников Иллар. Тимофеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Котельнический уезд, Соболевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.