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Паладьев Вас. Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Паладьев Вас. Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, г. Тамбова

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