Доносий Авкс. Иллар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДоносий Авкс. Иллар.

Доносий Авкс. Иллар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Доносий Авкс. Иллар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Возсиятская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.