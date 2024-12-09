Гридин Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГридин Константин

Гридин Константин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гридин Константин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Ловецк., с. Любич

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.