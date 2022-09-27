Завьялов Бенед. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавьялов Бенед. Вас.

Завьялов Бенед. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Завьялов Бенед. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тобольский уезд, Угаровской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.