Рахматулин Якуб — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРахматулин Якуб

Рахматулин Якуб

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рахматулин Якуб
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Ключевская вол., г. Сергач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.