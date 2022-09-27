Лифанов Вас. Прокф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛифанов Вас. Прокф.

Лифанов Вас. Прокф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лифанов Вас. Прокф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Головинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.