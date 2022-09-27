Матюшин Никиф. Пах. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатюшин Никиф. Пах.

Матюшин Никиф. Пах.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Матюшин Никиф. Пах.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Жиздринский уезд, Плохинской в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.