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Машотин Никита Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Машотин Никита Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Ливенский уезд, Вахновской.

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