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Южанин Тим. Як.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Южанин Тим. Як.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Осинский уезд, Устиновской

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