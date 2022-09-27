Смирнов Куз. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Куз. Вас.

Смирнов Куз. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Смирнов Куз. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Малмыжский уезд, Шудинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.