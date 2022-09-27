Ерошкин Федор Серг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрошкин Федор Серг.

Ерошкин Федор Серг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ерошкин Федор Серг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Вышгород., д. Балошова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.