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Кергет Павел

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кергет Павел
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Новогрудский уезд, Черемышев. д. Дагарье.

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