Стюранчиков Александр Тихонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтюранчиков Александр Тихонов

Стюранчиков Александр Тихонов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Стюранчиков Александр Тихонов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Жиздринский уезд, Теребенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.