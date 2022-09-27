Никин Матв. Егор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикин Матв. Егор.

Никин Матв. Егор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Никин Матв. Егор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Княженской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.