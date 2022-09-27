Жабейко Федор Дмитр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖабейко Федор Дмитр.

Жабейко Федор Дмитр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жабейко Федор Дмитр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Валуйский уезд, Краснянской Кр.-Слободы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.