Тумасянц Умал Акоп. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТумасянц Умал Акоп.

Тумасянц Умал Акоп.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тумасянц Умал Акоп.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Эриванская губерния, Александропольский уезд, Гокчинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.