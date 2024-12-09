Киселев Андрей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселев Андрей Федорович

Киселев Андрей Федорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Киселев Андрей Федорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Тагаевская, д.Подлесное

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.