Воеводский Иван Игнат. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоеводский Иван Игнат.

Воеводский Иван Игнат.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Воеводский Иван Игнат.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Волоколамский уезд, Белгородской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.