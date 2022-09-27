Барашко Конст. Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарашко Конст. Ив.

Барашко Конст. Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Барашко Конст. Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Новогрудский уезд, Мирской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.