Кидямкин Мих. Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКидямкин Мих. Мих.

Кидямкин Мих. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кидямкин Мих. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Краснослободский уезд, Девиченской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close