Охонько Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОхонько Антон

Охонько Антон

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Охонько Антон
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Нежинский уезд, с. Липов. Рог

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.